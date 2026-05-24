"Ноттингем" подписал новый контракт с Мурилло

24 Мая 2026 08:15
"Ноттингем Форест" объявил о переподписании контракта 23-летнего бразильского защитника Мурилло. Новое соглашение с футболистом рассчитано до лета 2030 года.

"Это уже второе продление моего контракта с клубом, очень счастлив. Это мечта, действительно важно для меня, моей семьи и моей карьеры. Показывает, насколько я важен для команды, что люди мне доверяют. Также хочу поблагодарить болельщиков, потому что они действительно важны не только для меня, но и для команды, очень горжусь ими", – приводит слова Мурилло İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт "лесников".

В нынешнем сезоне Мурилло принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн. Ранее в прессе появлялась информация об интересе к игроку со стороны "Челси" и "Ливерпуля".

