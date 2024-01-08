Холанд может покинуть "Манчестер Сити" за € 100 млн, "Реал" считает эту сумму приемлемой

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может быть доступен для трансфера за сумму в размере € 100 млн. «Реал» полагает, что нападающий стоит таких денег, сам форвард заинтересован в переходе в мадридский клуб. Об этом сообщает Football Espana.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", по информации источника, клубам Премьер-лиги придётся потратить не менее € 200 млн, чтобы убедить «Манчестер Сити» отпустить норвежца, в то время как иностранные команды могут оформить трансфер Холанда за сумму в районе € 100 млн. Будет ли осуществлён переход Эрлинга в «Реал» Мадрид, скорее всего, зависит от того, смогут ли «сливочные» приобрести нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

В нынешнем сезоне 23-летний Холанд провёл 15 матчей в рамках Премьер-лиги, забил 14 мячей и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 180 млн.

İdman.biz