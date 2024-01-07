7 Января 2024
RU

Куртуа вернулся к тренировкам после тяжёлой травмы

Мировой футбол
Новости
7 Января 2024 20:17
Куртуа вернулся к тренировкам после тяжёлой травмы

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа приступил к индивидуальным тренировкам после того, как в начале августа минувшего года столкнулся с разрывом крестообразной связки.

«Невозможно описать ту энергию, которую вы получаете от того, что надеваете бутсы и выходите на газон», - написал Куртуа в соцсети Х (ранее Twitter), приложив видео своего тренировочного процесса.

Куртуа вернулся к тренировкам после тяжёлой травмы:

Напомним, по имеющейся информации, 31-летний голкипер должен восстановиться к началу марта.

Куртуа выступает в составе мадридского клуба с 2018 года. За этот период он принял участие в 230 матчах, в 91 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Экс-тренер Португалии Сантуш возглавил "Бешикташ"
22:01
Мировой футбол

Экс-тренер Португалии Сантуш возглавил "Бешикташ"

Фернанду Сантуш стал третьим главным тренером команды походу этого сезона
Тоуни и еще четыре игрока, которых "Арсенал" должен подписать зимой
21:12
Мировой футбол

Тоуни и еще четыре игрока, которых "Арсенал" должен подписать зимой

Чтобы бороться за титул, "канонирам" в январе нужно укрепить оборону и усилить атаку
Тренер "Барселоны" Хави: Гюндоган - прекрасный игрок, который упал на нас с неба
18:44
Мировой футбол

Тренер "Барселоны" Хави: Гюндоган - прекрасный игрок, который упал на нас с неба

"Илкай приносит нам много пользы"
Сосед Месси: После того как Лионель приехал сюда, цена на моё жильё выросла на $ 25 млн
16:50
Мировой футбол

Сосед Месси: После того как Лионель приехал сюда, цена на моё жильё выросла на $ 25 млн

"Месси переехал в этот район, и теперь все хотят здесь жить"
Легендарный футболист стал президентом клуба
15:02
Мировой футбол

Легендарный футболист стал президентом клуба

Он возглавил местный клуб "Америка"
"Барселона" намерена приобрести "жемчужину бразильского футбола" Мессиньо - ФОТО
13:02
Мировой футбол

"Барселона" намерена приобрести "жемчужину бразильского футбола" Мессиньо - ФОТО

В покупке футболиста заинтересованы и другие гранды европейского футбола

Самое читаемое

"Карабах" объявил о своем первом трансфере - контракт на 3,5 года
4 Января 23:19
Азербайджанский футбол

"Карабах" объявил о своем первом трансфере - контракт на 3,5 года

«Карабах» осуществил первый трансфер игрока в зимнее трансферное окно

Первый экзамен Божович провалил
6 Января 20:37
Азербайджанский футбол

Первый экзамен Божович провалил

«Нефтчи», который готовится ко второй половине сезона в Турции, провел сегодня свой первый контрольный матч
Моуринью высказался о своём будущем
6 Января 17:38
Мировой футбол

Моуринью высказался о своём будущем

"Я доверяю их честности на 100 процентов"
В матче "Реал" - "Анадолу Эфес" было побито сразу несколько рекордов Евролиги
6 Января 19:22
Волейбол

В матче "Реал" - "Анадолу Эфес" было побито сразу несколько рекордов Евролиги

Обе команды превзошли прежний рекорд результативности в отдельном матче Евролиги