Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа приступил к индивидуальным тренировкам после того, как в начале августа минувшего года столкнулся с разрывом крестообразной связки.

«Невозможно описать ту энергию, которую вы получаете от того, что надеваете бутсы и выходите на газон», - написал Куртуа в соцсети Х (ранее Twitter), приложив видео своего тренировочного процесса.

Куртуа вернулся к тренировкам после тяжёлой травмы:

Напомним, по имеющейся информации, 31-летний голкипер должен восстановиться к началу марта.

Куртуа выступает в составе мадридского клуба с 2018 года. За этот период он принял участие в 230 матчах, в 91 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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