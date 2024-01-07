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Сосед Месси: После того как Лионель приехал сюда, цена на моё жильё выросла на $ 25 млн

Мировой футбол
Новости
7 Января 2024 16:50
Сосед Месси: После того как Лионель приехал сюда, цена на моё жильё выросла на $ 25 млн

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", Патрик Бет-Дэвид, являющийся соседом нападающего американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси, заявил, что после того, как футболист приобрёл поместье на набережной курортного города Форт-Лодердейл, стоимость его собственного жилья выросла на $ 25 млн (€ 22 млн).

«Я купил свой дом за $ 20 млн (€ 18 млн), а после приезда Месси он стал стоить $ 45 млн (€ 40 млн). Таким образом, я увеличил свой капитал на $ 25 млн (€ 22 млн).

Месси переехал в этот район, и теперь все хотят здесь жить. Это огороженная территория с единственным входом. Это очень безопасный и охраняемый район. Теперь, когда Месси здесь, люди приплывают сюда на лодках в надежде увидеть его», - приводит слова Бет-Дэвида Mundo Deportivo.

Напомним, Месси присоединился к «Интер Майами» минувшим летом на правах свободного агента. За этот период нападающий принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и пятью результативными передачами.

İdman.biz

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