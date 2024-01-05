Одного Месси недостаточно: может ли МЛС стать топ-лигой?

Оцениваем перспективы заокеанской лиги.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

Леброн Джеймс, Серена Уильямс, Селена Гомес и другие знаменитые американцы приходили на матчи МЛС, чтобы посмотреть, как величайший футболист всех времен играет за худшую на тот момент команду в пятой по популярности спортивной лиге Америки. Потом это прекратилось.

Лионель Месси получил травму, начался студенческий и профессиональный футбол, начался европейский футбол, «Интер Майами» пропустил плей-офф, не добрав 9 очков, и среднестатистический американский спортивный болельщик перестал заботиться о лиге, которая на какое-то время заботила всех. Учитывая, что Месси провел первый сезон в МЛС, а «Коламбус» стал чемпионом, самое время подвести итоги. Насколько хороша лига спустя 28 лет от ее начала?

В консалтинговой компании Twenty First Group выполняют всевозможную работу высокого уровня: моделируют сильные стороны различных команд, моделируют потенциальные форматы плей-офф и матчей лиг, а также находят способы оценки качества различных турниров по сравнению друг с другом. Сами лиги являются одними из их крупнейших клиентов, поэтому они вынуждены рассматривать спорт в более широком смысле, чем компания, которая просто хочет помочь клубам выявить недооцененных игроков.

Согласно глобальной рейтинговой системе, МЛС занимает 31-е место среди лучших лиг мира. Это ставит американский чемпионат в один ряд с первыми дивизионами Колумбии, Польши, Чехии и Хорватии. Почему не выше? Ответ прост: потому что команды из МЛС мало побеждают в серьезных турнирах. Мексиканские клубы выиграли 14 из последних 15-ти титулов Лиги чемпионов КОНКАКАФ, а их команды составили 80% из последних 30-ти финалистов. Таким образом, мексиканская лига остается лигой с самым высоким рейтингом в Северной Америке.

Twenty First Group также моделирует индивидуальные рейтинги игроков, рассматривая сочетание того, сколько игрового времени получают футболисты и насколько хороши команды, за которые они выступают. Неудивительно, что Месси является игроком с самым высоким рейтингом в МЛС, а его старые-новые одноклубники Серхио Бускетс и Жорди Альба занимают второе и третье места соответственно. Кто идет сразу за звездным трио «Интер Майами»? Это 29-летний вингер «Лос-Анджелеса» Денис Буанга, который лидирует в лиге по голам и касаниям в штрафной площади, а также занимает восьмое место по количеству ожидаемых голов и результативных передач.

По оценкам TFG, Буанга достаточно хорош, чтобы выступать за европейский клуб, который периодически выходит в Лигу чемпионов. Например, за «Лацио» или «Вильярреал». Лучшим игроком чемпионского «Коламбуса» по версии TFG является 25-летний уругвайский вингер Диего Росси. Он вернулся в МЛС минувшим летом после того, как покинул «Лос-Анджелес» и выступал в составе «Фенербахче». По оценкам TFG, у него потенциал ниже, чем у Буанги – для «Эвертона» или «Хетафе».

Что касается самих команд, «Коламбус» занимает 322-е место в глобальном рейтинге. Это их самый высокий рейтинг за всю историю, но они по-прежнему ниже всех команд из Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. «Лос-Анджелес», дошедший до финала МЛС, занимает 281-е место в мировом рейтинге, что ставит клуб примерно на то место, где в настоящее время находится «Шеффилд Юнайтед», который является худшей командой английской Премьер-лиги в текущем сезоне.

В некотором смысле сравнивать МЛС с другими лигами Европы и Южной Америки не очень правильно. Начнем с того, что Лига чемпионов КОНКАКАФ обычно стартует в то время, когда американские команды еще только готовятся к сезону. В Мексике тогда уже разгар кампании. Команды к тому времени уже определяют свои лучшие составы, а новые игроки успевают адаптироваться. В пользу команд МЛС тот факт, что футболисты, возможно, более свежие с точки зрения физической подготовки и меньше подвержены травмам перед стартом турнира.

Время проведения турнира действительно ставит команды МЛС в невыгодное положение. Но этого недостаточно для того, чтобы объяснить огромный разрыв в результативности между командами из США и Канады и клубами из Мексики. Однако есть еще один недостаток, который присутствует у американских клубов по сравнению с мексиканскими и клубами со всего мира – это потолок зарплат. Хотя правила расчета зарплат в МЛС остаются очень непрозрачными и постоянно меняются в зависимости от того, какая звезда хочет перейти в лигу. В отличие от всех остальных лиг, в американской также нет вылета. Хотя повышение и понижение в классе не является панацеей, как некоторые считают, отсутствие этой системы действительно создает другую конкурентную динамику.

Все хвастаются командами, в которых есть звездные игроки - «Торонто», «Интер Майами», - но они заняли последние места в регулярном чемпионате. Это является слабым аргументом для того, чтобы сама лига заявляла о себе. Если МЛС действительно хочет считаться топовой лигой, тогда ее командам нужно начать побеждать соперников из других стран в международных матчах. Другими словами, «Сиэтл Саундерс» необходимо обыграть на клубном чемпионате мира команду, занявшую третье место из египетской Премьер-лиги, но они проигрывают «Аль-Ахли», не забив ни одного гола.

С другой стороны, не все так мрачно. Нынешние препятствия могут подтолкнуть лигу к долгосрочному развитию. С каждым годом клубы МЛС тратят все больше денег на игроков. Вместо того, чтобы гоняться за нестабильной «европейской моделью», которая сочетает в себе много финансового неравенства, заокеанская лига взяла спорт, который любят во всем мире, и объединила его с гораздо более стабильной, хоть и закрытой системой, свойственной американскому спорту. Это снижает ценность конкурентоспособности, но также повышает долгосрочную стабильность и жизнеспособность лиги.

Нынешняя структура европейского футбола все больше начинает зависеть от денег. Как правило, в больших турнирах побеждают только богатые клубы, в то время как все остальные ежегодно живут в состоянии нестабильности. И любые структурные изменения всегда будут в пользу богатых клубов, потому что, если они не получат того, что хотят, то пригрозят уйти и создать свою Суперлигу. Между тем, МЛС дает владельцам клубов гарантированные доходы, а игрокам – гарантированную зарплату.

Это по-прежнему несовершенный продукт, но вероятность того, что он развалится, гораздо меньше, а замкнутая структура стимулирует лигу экспериментировать так, как никогда не получится в Европе. Спустя почти 30 лет своего существования МЛС все еще не близка к тому, чтобы конкурировать с лучшими европейскими лигами, но, возможно, в этом и весь смысл. Для того, чтобы МЛС в конечном итоге стала конкурентоспособной по сравнению с Европой через 10, 15 или 20 лет, лучше всего вообще не пытаться конкурировать, а просто идти своим путем. По материалам ESPN

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