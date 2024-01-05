Хакан Чалханоглу объяснил свой переход из "Милана" в "Интер"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу объяснил свой уход из «Милана» в стан «нерадзурри».

«Все думают, что я покинул «Милан» из-за денег, но это далеко не всё, что меня волнует. Для меня было важно быть услышанным, чувствовать себя важным, и тут у меня есть такое чувство», - приводит слова Чалханоглу pianetamilan.it.

В нынешнем сезоне Чалханоглу сыграл за «Интер» 22 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал три голевые передачи. Контракт футболиста с «Интером» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, - € 40 млн.

После 18 туров «Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А с 45 очками. Следующий матч «Интер» сыграет с «Вероной». Встреча на стадионе «Сан-Сиро» состоится 6 января.

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