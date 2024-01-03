3 Января 2024
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Огорчивший нашу сборную футболист - лучший из лучших

Мировой футбол
Новости
3 Января 2024 10:27
Огорчивший нашу сборную футболист - лучший из лучших

Определены игроки, забившие больше всего голов в международных играх 2023 года.

Как сообщает İdman.biz, в таблицу IFFHS вошли самые выдающиеся игроки национальных сборных и международных клубных турниров.

Список бомбардиров возглавляет Ромелу Лукаку, футболист сборной Бельгии. За год форвард, игравший в "Интере" и "Роме", забил 22 гола. Он отличился 15 раз в составе сборной и 7 раз в еврокубках. В том числе он сделал покер в ворота сборной Азербайджана в отборе к ЕВРО-2024 в Бельгии.

1. Ромелу Лукаку (Бельгия, "Интер", "Рома") - 22 гола (15 в сборной + 7 - в клубах)
2. Эрлинг Холанд (Норвегия, "Манчестер Сити") – 18 (6+12)
3. Мехди Тареми (Иран, "Порту") – 14 (12+2)
4-5. Килиан Мбаппе (Франция, "ПСЖ") – 13 (10+3)
Криштиану Роналду (Португалия, "Аль-Наср") – 13 (10+3)
6. Гарри Кейн (Англия, "Тоттенхэм", "Бавария") – 13 (9+4)
7. Зеки Амдуни (Швейцария, "Базель", "Бернли") – 13 (6+7)
8. Герман Кано (Аргентина, "Флуминенсе") – 13 (0+13)
9. Шабаиб Аль-Хальди (Кувейт, "Казма", "Хатта") – 12 (12+0)
10. Расмус Хойлунд (Дания, "Аталанта", "Манчестер Юнайтед") – 12 (7+5)

İdman.biz

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