АПЛ: после разгромного выезда в Баку "Ньюкасл" ждет экзамен в Манчестере – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В Английской премьер-лиге (АПЛ) стартует 27-й тур.

Как передает İdman.Biz, чемпионская гонка к концу февраля максимально плотная: лидирует "Арсенал" (58 очков после 27 матчей), следом идет "Манчестер Сити" (53 после 26, есть игра в запасе), а "Астон Вилла" держится рядом (50 после 26). Отрыв "Арсенала" от "Сити" составляет пять очков, но при победе манчестерцы могут сократить разницу до двух, поэтому любая осечка в ближайшие дни может изменить расклад вверху таблицы.

"Манчестер Сити" - "Ньюкасл" (21 февраля)

Один из ключевых матчей тура пройдет на фоне борьбы "Сити" за сокращение отставания от лидера. Накануне встречи Пеп Гвардиола призвал не зацикливаться на таблице, отметив, что впереди еще много туров, однако подчеркнул важность стабильности на решающем отрезке сезона.

С точки зрения состава у хозяев сразу несколько новостей. Позитивная - Эрлинг Холанд восстановился после травмы, также вернулся Савиньо, пропустивший почти семь недель. В свою очередь, Родри пока только набирает оптимальные кондиции после повреждения колена.

"Ньюкасл" подходит к выезду в хорошем настроении и с ярким еврокубковым фоном: команда Эдди Хау разгромила агдамский "Карабах" (6:1) в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов в Баку, а главным героем стал Энтони Гордон, оформивший покер.

Внутри "Ньюкасла" главный акцент недели сделан на линии обороны. Свен Ботман близок к возвращению, по Тино Ливраменто сроки ориентированы на начало марта, а несколько игроков остаются под вопросом. При этом тренерский штаб отмечает удачную серию выездных матчей в разных турнирах и старается сохранить эмоциональный подъем после еврокубков.

Для "Ньюкасла" важен вопрос восстановления после матча в Баку, а для "Сити" - насколько быстро лидеры смогут выйти на оптимальный уровень.

"Тоттенхэм" - "Арсенал" (22 февраля)

Центральная игра тура - северолондонское дерби с двойной интригой. Для "Арсенала" это выезд, где любая потеря очков усиливает давление со стороны "Манчестер Сити". Для "Тоттенхэма" - возможность изменить эмоциональный фон сезона и не опуститься в Чемпионшип, о котором уже пророчит Джейми Каррагер.

Главная новость вокруг хозяев - смена тренера: "Тоттенхэм" возглавил Игор Тудор, и дерби станет для него первым серьезным испытанием. У команды есть кадровые потери в обороне, включая дисквалификацию Кристиана Ромеро и ряд травмированных игроков, что напрямую влияет на выбор схемы.

"Арсенал" приезжает в статусе лидера, но после серии матчей, в которых команда теряла очки. Микель Артета подчеркивает необходимость максимальной концентрации и рассчитывает на возвращение ряда игроков основы, включая Кая Хаверца и Мартина Эдегора.

В тактическом плане дерби выглядит как противостояние подходов. "Арсеналу" важно сохранить контроль темпа на выезде против соперника, который на эмоциях от нового тренера может действовать агрессивно. "Тоттенхэму" же, учитывая кадровые потери, необходимо выдержать баланс и не раскрыться слишком рано, поскольку "Арсенал" особенно опасен в переходных фазах.

Остальные матчи 27-го тура АПЛ:

21 февраля

"Астон Вилла" - "Лидс"

"Брентфорд" - "Брайтон"

"Челси" - "Бернли"

"Вест Хэм" - "Борнмут"

22 февраля

"Ноттингем Форест" - "Ливерпуль"

"Кристал Пэлас" - "Вулверхэмптон"

"Сандерленд" - "Фулхэм"

23 февраля

"Эвертон" - "Манчестер Юнайтед"

Турнирная таблица АПЛ перед 27-м туром:

1. "Арсенал" - 58

2. "Манчестер Сити" - 53

3. "Астон Вилла" - 50

4. "Манчестер Юнайтед" - 45

5. "Челси" - 44

6. "Ливерпуль" - 42

7. "Брентфорд" - 40

8. "Эвертон" - 37

9. "Борнмут" - 37

10. "Ньюкасл" - 36

11. "Сандерленд" - 36

12. "Фулхэм" - 34

13. "Кристал Пэлас" - 32

14. "Брайтон" - 31

15. "Лидс" - 30

16. "Тоттенхэм" - 29

17. "Ноттингем Форест" - 27

18. "Вест Хэм" - 24

19. "Бернли" - 18

20. "Вулверхэмптон" - 10