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Мбаппе показал кадры с семейного отдыха в заснеженном лесу

Мировой футбол
Новости
26 Декабря 2023 20:52
Мбаппе показал кадры с семейного отдыха в заснеженном лесу

Нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе опубликовал в своих соцсетях фотографии с зимнего семейного отдыха. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", на кадрах также присутствует младший брат Килиана - Этан Мбаппе, недавно дебютировавший за основную команду парижан, и отец игроков Вильфрид.

В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе сыграл за парижан 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и двумя голевыми передачами. При этом Килиан имеет контракт с "ПСЖ" до лета 2024 года, в котором есть опция продления на один год. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 180 млн.

Напомним, полузащитник Этан Мбаппе дебютировал за взрослую команду "ПСЖ" в возрасте 16 лет и 11 месяцев, выйдя на замену на 90+1-й минуте домашней игры чемпионата Франции с "Метцем" (3:1). К этому моменту уже был установлен окончательный счёт 3:1.

İdman.biz

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