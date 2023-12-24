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"Ты что, выпил сегодня?"

Мировой футбол
Новости
24 Декабря 2023 17:07
"Ты что, выпил сегодня?"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку не понравилось, как во время минувшего матча АПЛ с «Арсеналом» (1:1) главный судья встречи Крис Кавана отреагировал на эпизод со столкновением между ним и нападающим «канониров» Габриэлем Жезусом.

Эпизод произошёл на 52-й минуте встречи в центре поля. После столкновения Жезуса и ван Дейка арбитр назначил штрафной в пользу лондонского клуба. Это решение не понравилось защитнику «Ливерпуля», по мнению которого, Жезус нарушил на нём правила, подставив подножку.

Выражая своё недовольство, ван Дейк обратился к судье со словами: «Ты что, выпил сегодня?» При этом нидерландец показывал характерный жест поднятого бокала.

Напомним, на третьей минуте счёт в этой встрече открыл защитник «Арсенала» Габриэл Магальянс. На 29-й минуте ответный гол мерсисайдцев забил нападающий Мохамед Салах.

İdman.biz

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