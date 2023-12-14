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Леау: "Милан" никогда не брал Лигу Европы. Постараемся выиграть этот трофей"

Мировой футбол
Новости
14 Декабря 2023 10:29
Леау: "Милан" никогда не брал Лигу Европы. Постараемся выиграть этот трофей"

Вингер «Милана» Рафаэл Леау прокомментировал вылет своей команды из текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Напомним, в среду, 13 декабря, «россонери» на выезде добились необходимого результата, обыграв «Ньюкасл» (2:1). Однако в параллельном матче «ПСЖ» сыграл вничью с «Боруссией» и так же, как и «Милан», набрал восемь очков. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", в плей-офф Лиги чемпионов вышли парижане благодаря лучшему показателю в личных встречах.

«Милан» хотел продолжить выступление в Лиге чемпионов, но несмотря на это мы праздновали после финального свистка, потому что добыли важнейшие три очка в непростом матче. Теперь мы будем выступать в Лиге Европы, постараемся выиграть её, ведь это трофей, который «Милан» никогда не брал», - приводит слова Леау Football Italia.

İdman.biz

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