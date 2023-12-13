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Когда возобновится турецкая Суперлига?

Мировой футбол
Новости
13 Декабря 2023 15:50
Когда возобновится турецкая Суперлига?

Стало известно время возобновления игр турецкой Суперлиги.

Как сообщает İdman.biz, президент Федерации футбола Турции Мехмет Бююкекши сообщил, что матчи чемпионата пройдут 19 декабря.

По его словам, проблем с организацией встреч нет.

Отметим, что игры были приостановлены на неопределенный срок из-за нападения на судью. В матче 15-го тура Суперлиги "Анкарагюджю" - "Ризеспор", который завершился вничью со счетом 1:1, президент хозяев поля Фарук Коджа ударил арбитра встречи Халила Умута Мелера. После случившегося глава клуба, которого привлекли к суду, подал в отставку.

İdman.biz

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