13 Декабря 2023
RU

Хави - второй худший тренер "Барселоны" по проценту побед за последние 15 лет

Мировой футбол
Новости
11 Декабря 2023 13:21
Хави - второй худший тренер "Барселоны" по проценту побед за последние 15 лет

Нынешний главный тренер «Барселоны» Хави является вторым худшим наставником каталонцев по проценту побед за последние 15 лет. Об этом сообщает журналист Фран Мартинес в соцсети Х (ранее Twitter).

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", процент побед Хави у руля сине-гранатовых составляет 62,16%. Даже экс-наставник клуба Энрике Сетьен одержал победы в 64% сыгранных матчей. По данному показателю Хави опережает только нидерландского тренера Рональда Кумана (58,2%).

После 16 сыгранных туров в испанской Ла Лиге «Барселона» набрала 34 очка и расположилась на четвёртой строчке турнирной таблицы. Каталонцы отстают от лидирующей «Жироны» на семь очков.

Напомним, Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года, подписав с командой контракт до лета 2024 года. В сезоне-2022/2023 каталонцы под руководством 43-летнего специалиста выиграли чемпионат Испании, а также стали обладателями Суперкубка страны.

İdman.biz

Новости по теме

Анчелотти установил рекорд "Реала" по числу побед в Лиге чемпионов
09:00
Мировой футбол

Анчелотти установил рекорд "Реала" по числу побед в Лиге чемпионов

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти стал лидером мадридского клуба по числу выигранных матчей в Лиге чемпионов после победы над берлинским "Унионом" (3:2)
"Галатасарай" попрощался с Лигой Чемпионов - ВИДЕО
07:14
Мировой футбол

"Галатасарай" попрощался с Лигой Чемпионов - ВИДЕО

Стартовал последний тур группового этапа Лиги чемпионов
Забытые претенденты на "Золотой мяч": Кэхилл, "Маленький Моцарт" и другие. Где они сейчас?
12 Декабря 23:33
Мировой футбол

Забытые претенденты на "Золотой мяч": Кэхилл, "Маленький Моцарт" и другие. Где они сейчас?

У Лионеля Месси восемь "Золотых мячей" - на три больше, чем у Криштиану Роналду
Президент, напавший на судью, подал в отставку
12 Декабря 21:12
Мировой футбол

Президент, напавший на судью, подал в отставку

"Я прошу прощения у арбитра, его семьи и всей спортивной общественности Турции за свое поведение по отношению к арбитру Халилу Умуту Мелеру"
21-летний футболист умер на поле из-за удара молнии - ВИДЕО
12 Декабря 20:22
Мировой футбол

21-летний футболист умер на поле из-за удара молнии - ВИДЕО

Кроме него ещё шесть других футболистов получили сильные ожоги тела, с которыми были госпитализированы в больницу
"Всё хорошо, но это только начало"
12 Декабря 17:17
Мировой футбол

"Всё хорошо, но это только начало"

"Сейчас очень напряжённый этап сезона"

Самое читаемое

"Сабах" одержал разгромную победу, "Нефтчи" поднялся на 3-е место - ВИДЕО
10 Декабря 20:00
Азербайджанский футбол

"Сабах" одержал разгромную победу, "Нефтчи" поднялся на 3-е место - ВИДЕО

Сегодня завершился 16-й тур Премьер-лиги Азербайджана
Сулейманлы вырвался в лидеры Мемориала Гашимова
10 Декабря 16:19
Шахматы

Сулейманлы вырвался в лидеры Мемориала Гашимова

В седьмом туре он обыграл своего товарища по сборной Азербайджана Ниджата Абасова
21-летний футболист умер на поле из-за удара молнии - ВИДЕО
12 Декабря 20:22
Мировой футбол

21-летний футболист умер на поле из-за удара молнии - ВИДЕО

Кроме него ещё шесть других футболистов получили сильные ожоги тела, с которыми были госпитализированы в больницу
Рафига Шабанова: "Гейдар Алиев был нам как отец"
12 Декабря 10:24
Гандбол

Рафига Шабанова: "Гейдар Алиев был нам как отец"

"С ним было легко общаться"