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"Атлетико" обыграл "Альмерию" и поднялся на третье место в Ла Лиге, обойдя "Барселону"

Мировой футбол
Новости
10 Декабря 2023 19:17
"Атлетико" обыграл "Альмерию" и поднялся на третье место в Ла Лиге, обойдя "Барселону"

Сегодня, 10 декабря, прошёл матч 16-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Альмерия». Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", команды играли на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Стартовый свисток прозвучал в 17:00. «Атлетико» обыграл «Альмерию» со счётом 2:1.

В начале встречи, на 17-й минуте, Альваро Мората открыл счёт в матче, выведя «Атлетико» вперёд. Вскоре, уже на 22-й минуте, Анхель Корреа удвоил преимущество «матрасников» во встрече. Во втором тайме, на 62-й минуте, Лео Баптистао отыграл один мяч, установив окончательный счёт матча - 2:1, победа «Атлетико».

Испания - Примера. 16-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 17:00

Атлетико (Мадрид) - Альмерия - 2:1

Голы: 1:0 Мората – 17' 2:0 Корреа – 22' 2:1 Баптистау – 62'

После результата данного матча «Атлетико» набрал 34 очка в 15 матчах и поднялся на третье место в таблице, обойдя «Барселону». «Альмерия» за 16 туров испанского чемпионата заработала четыре очка и располагается на последней, 20-й строчке.

İdman.biz

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