"Милан" проиграл, пропустив на 90+5-ой минуте - ВИДЕО

Яркую битву подарили зрителям «Аталанта» и «Милан». Хотя стартовый отрезок матча не предполагал каких-то эффектных событий и закрученного сюжета. Миланцы гоняли мяч, скорость была невысокой. Оживление произошло, когда к концу первого тайма Лукмен открыл счет. «Милан» умудрился до перерыва восстановить равновесие. Впрочем, в начале второго тайма, когда «Аталанта» уже перехватила инициативу, Лукмен снова отличился. Теперь «Милану» потребовалось больше времени, чтобы сравнять. Но он это сделал усилиями Йовича на 80-й минуте. К тому времени «Аталанта» создала еще несколько голевых моментов, поэтому гол гостей не казался логичным. В конце встречи борьбы стало больше, и это привело к удалению Калабрии у «Милана». Точку же поставили Миранчук и Муриэль, вышедшие на замену на 82-й минуте. Алексей отдал голевой пас, а Луис забил эффектный гол. Вполне заслуженная победа «Аталанты».

Предыстория.

«Милан» немного отстал от борющихся за лидерство «Интера» и «Ювентуса». Он уступает шесть очков «нерадзурри» и семь – «бьянконери». При этом сам на пять очков опережает «Рому» и «Наполи». «Аталанта» держится поодаль, уступая «Милану» девять очков и занимая девятое место. Там своя плотная группа бойцов. Последние матчи «Аталанте» не удались. В Серии А она проиграла три из четырех последних матчей, уступив «Интеру» (1:2), «Наполи» (1:2) и «Торино» (0:3). Там только ничья с «Удинезе» (1:1) затесалась. В Лиге Европы в последнем матче сыграла вничью со «Спортингом» (1:1), а перед этим одолела «Штурм» (1:0). «Милан» же в прошлом туре Серии А обыграл «Фрозиноне» (3:1), а ранее уступил дортмундской «Боруссии» (1:3) в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне «Милан» дома обыграл «Аталанту» со счетом 2:0, а на выезде сыграл вничью – 1:1. «Аталанта» в последний раз обыгрывала миланцев в январе 2021 года, то есть шесть матчей назад. Если говорить о потерях, то у «Аталанты» травмированы Туре, Паломино, Толой, Скамакка, а у «Милана» - Спортьелло, Тиав, Кальдара, Калюлю, Пеллегрино, Леау, Кьер, Окафор.

Ход матча.

Матч начался неторопливо. Первый удар случился после углового в исполнении «Аталанты». Де Кетеларе удалось пробить по воротам Меньяна, но вратарь спокойно справился. «Милан» ответил фланговым проходом и прострелом с ударом Жиру, который был блокирован. После такого обмена и паузы, вызванной оказанием помощи Эрнандесу, игра зависла. «Милан» захватил контроль над мячом, однако вперед с ним особо не продвигался. А в контратаке «Аталанта» на десятой минуте могла открыть счет. Навес с фланга дошел до Лукмена, который скинул мяч Де Кетеларе, а бельгиец с ходу в упор умудрился промазать. Может, поэтому «Милан» отправил его в «Аталанту»? И снова миланцы закружили мяч вокруг чужих владений без спешки и опасности. Хозяева все так перекрывали, что даже неопасных ударов у «россонери» не возникало. На 27-й минуте миланцы слева смогли заработать угловой. Подача от флажка дошла на линии вратарской до Томори, а он в касание пробил, но точно в голкипера. «Аталанта» ответила рывком Де Кетеларе, который вышел один на один, однако Меньяна не переиграл. И после уже судья свистнул, показав, что при развитии атаки был фол. Новый затяжной розыгрыш «Милана» закончился дальним ударом Рейндерса, но ему не хватило точности. Подолгу гости раскатывали мяч на чужой территории, примеряясь то так, то эдак к штрафной. Однако скорости «россонери» не хватало, поэтому «Аталанта» достаточно спокойно оборонялась, а остроты практически не наблюдалось. После очередного корнера миланцев хозяева убегали было в контратаку, но Лукмена свалили, при этом судья к недовольству публики желтую карточку доставать не стал. Атака «Аталанты» все же прошла, и Дзаппакоста справа прострелил. Но удар партнера в касание блокировали. Спокойное течение матча прервалось внезапно результативной атакой хозяев. После ввода мяча из аута слева Лукмен подошел к штрафной в окружении четырех соперников и пробил. Мяч срикошетил от Томори, перелетел вратаря и оказался в сетке. 1:0. Обидный для «Милана» гол, но он мог бы вполне взбодрить и раскрыть игру. Но активизации не происходило. «Аталанта» высоко прессинговала противника, мешала проводить розыгрыши, и «Милан» никак не мог их ускорить, чтобы создать проблемы противнику. Эрнандес на 44-й минуте решился на дальний удар, но точности не хватило. Вот и приходилось миланцам бесполезно перекатывать мяч, суясь то на один, то на другой фланг безрезультатно. Все же один такой фланговых выход принес угловой. Навес Флоренци дошел в центре штрафной до Жиру, который головой пробил четко в цель. 1:1. Перед самым перерывом «Милан» сравнял счет.

Начался второй тайм с активности «Милана», который мог выйти вперед. Лофтус-Чик справа простреливал в штрафную на Жиру, который бил в касание в нижний угол, но немного точность его подвела. Точности не хватило и в ответной атаке «Аталанты», которую завершал Пашалич ударом с края штрафной. Мяч разминулся с дальней штангой. Правда, рикошет принес угловой. После его розыгрыша попытку удара предпринял Коопмейнерс, но его блокировали. В следующей атаке из-за пределов штрафной классно приложился Скальвини, но Меньян вытащил мяч из-под перекладины. Следом он же бил уже после навеса с угла поля. «Аталанта» заметно перехватила инициативу и делала это острее, чем «Милан» ранее. Такой перелом привел к логичному продолжению – голу хозяев. Де Кетеларе слева разогнался и прострелил во вратарскую, а Лукмен опередил защитника и пробил в цель. 2:1. Надо отметить, что через пару минут «Милан» едва не пропустил третий. Де Кетеларе опять убежал от бывших одноклубников слева в штрафной и пробивал с острейшего угла. Чуть не попал в цель. Оценив провалы в обороне, Стефано Пиоли решил перестроить схему. Он выпустил Беннасера вместо Чуквезе, который не помогал на фланге партнерам в обороне. Миланцы начали борьбу за контроль над мячом. Снова без каких-то глубоких продвижений. Гостей хватало только на возню на чужой территории или на подачи, которые не доходили до адресата. Каких-то креативных ходов и комбинаций «Милан» не предлагал. Контрвыпады «Аталанты» смотрелись более разумно и слаженно. Де Кетеларе снова заработал угловой, после подачи которого возникла суета во вратарской Меньяна, пусть и без удара. Новую комбинацию разыграли Лукмен и Коопмейнерс, выведя Эдерсона к воротам. Его прострел блокировали. А когда Коопмейнерс разгонял новую быструю атаку в центре, го откровенно прихватил Рейндерс, получив за это предупреждение. В аналогичной ситуации Эдерсон свали Эрнандеса и тоже был удостоен желтой карточки. В паузе Пиоли выпустил Йовича вместо Лофтус-Чика. Ситуацию это не изменило. «Аталанта» по-прежнему была интереснее впереди. Дзаппакоста взял на себя игру и пробивал издали, но попал в защитника. Потом Скальвини классно продрался в штрафную, в том числе продавив Калабрию. Его удар Меньян парировал, а Лукмен добивал наверняка, но вратарь успел парировать и этот удар. Адемола бросился добивать снова, однако теперь сам в упор промахнулся, испугавшись летевших на него вратаря и защитника. Этот эпизод все же взбодрил миланцев, которые отправились в наступление. Удар Пулишича со средней дистанции парировал Муссо. А вот в следующей атаке не спас. Пулишич слева раскачал Дзаппакосту и прострелил к воротам, Жиру там пропустил мяч, а Йович замкнул в касание в цель. 2:2. Без особых моментов «Милан» вернул равенство. Калабрия же получил желтую карточку, придержав Де Кетеларе. Это было последним действием Шарля. Его сменил Муриэль. А вместо Лукмена вышел Миранчук. Чуть позднее вышел Адопо вместо Пашалича, миланцы выпустили Адли вместо Рейндерса. Но борьба уже стала равной. И почти без продвижения к воротам с одной или другой стороны. Желтую карточку добавил в свою статистику Йович, который сыграл неаккуратно против Скальвини. А свежий Адли сразу же оказался на газоне, демонстрируя страдания. Его по ноге задел в борьбе Адопо. В игру Адли вернуться смог. А желтую карточку через пару минут получил Беннасер, который в центре поля грубо сыграл против Муриэля. Доигрался и Калабрия. Он подкатом сзади сбил Миранчука, за что получил вторую желтую карточку и был изгнан с поля. Наказание последовало незамедлительно. Миранчук развил атаку, которую сначала чуть не запорол неточным пасом. Сам отобрал мяч, отдал партнеру и получил ответную передачу в штрафной, откинув затем накоротке мяч Муриэлю, а тот эффектно пяткой пробил в дальний угол. 3:2. Очень ярко разыграли комбинацию хозяева. «Милан» бросился в атаку, Томори подхватил мяч на линии штрафной, но пробил неточно. Судья добавил время и к дополнительному. За подачу поборолись Муссо и Скальвини, последний оказался на газоне, пострадав в столкновении. Пока ему оказывали помощь, у «Аталанты» вышел Хольм вместо Руджери.

Лучший игрок матча: Адемола Лукмен

Прекрасно сыграла вся группа атаки «Аталанты», но лучшим в ее рядах был Лукмен. На счету форварда два забитых мяча. Причем сыграл он не полный матч. Также стоит отметить Де Кетеларе, Коопмейнерса и вышедших на замену Муриэля с Миранчуком.

9 декабря. Бергамо. Стадион "Гевисс Стэдиум".

Судья - Федерико Ла Пенна (Рим).

Аталанта - Милан - 3:2 (1:1)

Лукмен, 38 (1:0). Жиру, 45+3 (1:1). Лукмен, 55 (2:1). Йович, 80 (2:2). Муриэль, 90+5 (3:2).

Аталанта Милан

Хуан Муссо Майк Меньян

Джорджио Скальвини Алессандро Флоренци

Берат Джимшити Тео Эрнандес

Мартен де Роон Фикайо Томори

Маттео Руджери, 90+8 Давиде Калабрия

Марио Пашалич, 87 Юнус Муса

Эдерсон Тиджани Рейндерс, 88

Давиде Дзаппакоста Рубен Лофтус-Чик, 72

Теун Коопмейнерс Кристиан Пулишич

Шарль Де Кетеларе, 82 Самуэль Чуквуезе, 59

Адемола Лукмен, 82 Оливье Жиру

Замены:

Луис Муриэль, 82 Исмаэль Беннасер, 59

Алексей Миранчук, 82 Лука Йович, 72

Мишель Адопо, 87 Ясин Адли, 88

Эмиль Хольм, 90+8

Наказания:

Эдерсон, 72 Тиджани Рейндерс, 71

Давиде Калабрия, 81

Лука Йович, 88

Исмаэль Беннасер, 90+2

Давиде Калабрия, 90+3

Тренеры:

Джан Пьеро Гасперини Стефано Пиоли

İdman.biz