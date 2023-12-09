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4 гола в матче "Бешикташ" - "Фенербахче"

Мировой футбол
Новости
9 Декабря 2023 22:20
4 гола в матче "Бешикташ" - "Фенербахче"

15-й тур турецкой Суперлиги запомнился стамбульским дерби.

Как сообщает İdman.biz, в гостях у «Бешикташа» был «Фенербахче».

Гости одержали победу со счетом 3:1. Нападающий «Фенербахче» Джеко открыл счет. Футболист «Бешикташа» Оксленд-Чемберлен сравнял счет с пенальти, но после перерыва гости снова повели. На этот раз Душан Тадич реализовал пенальти. На последних минутах сербский игрок не смог реализовать пенальти. Но Шимански сумел провести третий мяч в ворота соперника.

Отметим, что после этой победы «Фенербахче» с 40 очками вновь поднялся на лидирующую позицию. «Галатасарай» с таким же количеством баллов занимает 2-е место.

Турецкая Суперлига
15-й раунд
Антальяспор – Карагюмрук – 2:1
Самсунспор - Касымпаша - 4:2
Бешикташ – Фенербахче – 1:3

İdman.biz

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