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"Манчестер Сити" потерпел поражение от "Астон Виллы" и выпал из тройки лидеров АПЛ - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
7 Декабря 2023 08:51
"Манчестер Сити" потерпел поражение от "Астон Виллы" и выпал из тройки лидеров АПЛ - ВИДЕО

Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» проиграл «Астон Вилле» в Бирмингеме - 0:1.

İdman.biz сообщает, что счет мог быть и крупнее - команда Унаи Эмери действительно переиграла лучший клуб Европы прошлого сезона. Хотя единственный гол на 74-й минуте состоялся благодаря рикошету: после удара Леона Бэйли мяч попал в ногу Рубену Диашу и от нее отскочил в сетку. Еще у хозяев поля дважды мог отличиться Дуглас Луис, но его гол в первом тайме отменили из-за офсайда, а в самом конце игры, на 86-й минуте, бразилец угодил в штангу.

«Астон Вилла» вытеснила «Манчестер Сити» с третьего места в турнирной таблице и теперь опережает команду Хосепа Гвардиолы на два очка. «Сити» не знает побед в АПЛ уже целый месяц: три ничьих и поражение в четырех турах после 4 ноября.

Футбол. Чемпионат Англии. 15-й тур

Астон Вилла — Манчестер Сити – 1:0 (0:0)

Гол: Бэйли (Тилеманс), 74.

Другие результаты:

Манчестер Юнайтед – Челси – 2:1

Шеффилд Юнайтед – Ливерпуль – 0:2

Кристал Пэлас – Борнмут – 0:2

Фулхэм – Ноттингем Форест – 5:0

Брайтон – Брентфорд – 2:1

İdman.biz

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