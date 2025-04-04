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В AAF обсудили уровень подготовки к соревнованиям - ФОТО

Тяжелая атлетика
Новости
4 Апреля 2025 16:41
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В AAF обсудили уровень подготовки к соревнованиям - ФОТО

Очередное совещание прошло в штаб-квартире Федерации тяжелой атлетики Азербайджана (AAF) под руководством вице-президента Фирдовси Умудова.

Как сообщает İdman.biz, в мероприятии приняли участие тренеры национальных сборных, а также сотрудники административного аппарата.

На совещании был заслушан отчет тренеров о результатах учебно-тренировочных сборов нашей национальной сборной и обсужден уровень подготовки к предстоящим соревнованиям.

Тренерскому составу даны конкретные поручения по переходу спортсменов в новые весовые категории и контролю за периодом адаптации. Наставникам поручено готовить регулярные отчеты о динамике развития спортсменов.

İdman.biz

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