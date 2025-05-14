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Зульфугар Сулейманов: "Если бы мое возвращение было неудачным, я бы не смог себе этого простить" - ВИДЕО

Тяжелая атлетика
Новости
14 Мая 2025 16:50
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Зульфугар Сулейманов: "Если бы мое возвращение было неудачным, я бы не смог себе этого простить" - ВИДЕО

Азербайджанский ветеран-тяжелоатлет Зульфугар Сулейманов высоко оценил свой успех на чемпионате Европы среди мастеров в Дурресе, Албания.

Он рассказал İdman.biz о том, как стал чемпионом континентального чемпионата после 12-летнего перерыва, о рекорде и своих планах на будущее.

Сулейманов отметил, что, хотя и был пожизненно дисквалифицирован за употребление допинга, это наказание было отменено в прошлом году. По этой причине он серьезно готовился к чемпионату Европы и верил, что его возвращение будет успешным.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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