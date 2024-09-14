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Завершилась борьба девушек в чемпионате Азербайджана - ФОТО

Тяжелая атлетика
Новости
14 Сентября 2024 19:40
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Завершилась борьба девушек в чемпионате Азербайджана - ФОТО

14-15 сентября стартовали чемпионат Азербайджана среди юношей и чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике среди взрослых, которые прошли в соревновательном зале Центра тяжелой атлетики, расположенного в поселке Шувелан.

Как сообщает İdman.biz, около 100 спортсменов со всех регионов страны пробуют свои силы в соревнованиях, организованных совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией тяжелой атлетики Азербайджана.

Первыми в борьбу вступили девушки. Они определили победителей как в юниорской, так и во взрослой категории. Победили Самира Рзаева (45 кг), Айдан Рзаева (49 кг), Сельджан Гараева (55 кг), Фазиля Иманова (64 кг), Нигяр Алиева (71 кг), Арзу Гадимова (76 кг), Рахиля Гусейнзаде (81 кг) и Мелек Гусейнли (87 кг) в юниорских и взрослых соревнованиях, Лала Азизли (59 кг) - только среди взрослых, а Милена Гусейнли (59 кг) - только среди молодежи.

İdman.biz

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