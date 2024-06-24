"Я была уверена в себе"

«Соревнование прошло очень хорошо».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила член сборной Азербайджана по тяжелой атлетике до 15 лет Нурай Абилова (40 кг).

Серебряный призер первенства Европы по тяжелой атлетике среди юниоров 15-17 лет, проходившего в греческих Салониках, прокомментировала свое выступление. Абилова рассказала, что подготовилась к соревнованиям на высоком уровне:

«На чемпионат Европы я отправилась уверенно. Надеялась показать хороший результат. Я очень рада вернуться домой с медалью. Благодарю руководство федерации за постоянную поддержку и заботу. Отныне моей главной задачей будет высоко развевать наш флаг».

Отметим, что в чемпионате Европы соревновались 415 (198 девушек + 217 юношей) спортсменов из 38 стран.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz