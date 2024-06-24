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"Мы смогли оправдать доверие"

Тяжелая атлетика
Новости
24 Июня 2024 22:25
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"Мы смогли оправдать доверие"

«Завоевать три золотые медали - это просто чувство гордости».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил член сборной Азербайджана по тяжелой атлетике до 15 лет Аслан Амирасланов (89 кг).

Он оценил свое выступление на чемпионате Европы. Аслан рассказал, что верил, что добьется высоких результатов:

«Мы верили, что добьемся высоких результатов. Наши соперники были очень сильны. Однако мне удалось преодолеть вес и выиграть золотую медаль. В целом соревнования прошли на высоком уровне. Наша команда хорошо боролась. Мы смогли оправдать доверие руководства к нам».

Отметим, что на первенстве Европы по тяжелой атлетике среди 15- и 17-летних подростков, проходившем в греческих Салониках, сборная Азербайджана завоевала 18 медалей, в том числе три золотые медали.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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