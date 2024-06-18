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3 медали от Эльмана Курданова - ФОТО

Тяжелая атлетика
Новости
18 Июня 2024 23:20
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3 медали от Эльмана Курданова - ФОТО

В греческих Салониках продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди юношей 15 и 17 лет.

Как сообщает İdman.biz, Эльман Курданов (67 кг), выступая среди спортсменов до 15 лет, завоевал серебряную медаль.

Он завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы, взяв 100 кг в толчке. В рывке наш спортсмен поднял 124 кг. Это принесло ему серебро. Он также завоевал серебро в сумме двоеборья 224 кг (100 кг + 124 кг).

Отметим, что среди спортсменов до 15 лет Кямран Хаппаев (61 кг) завоевал золотую медаль, Нурай Абилова (40 кг) - серебряную, а Малика Бичекуева (55 кг) - бронзовую.

İdman.biz

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