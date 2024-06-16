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Наш тяжелоатлет стал чемпионом Европы – 3 золотые медали! - ФОТО

Тяжелая атлетика
Новости
16 Июня 2024 20:34
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Наш тяжелоатлет стал чемпионом Европы – 3 золотые медали! - ФОТО

В греческих Салониках продолжается чемпионат Европы среди тяжелоатлетов 15 и 17 лет.

Как сообщает İdman.biz, сегодня на помост вышли еще двое спортсменов сборной Азербайджана - Абдулгусейн Гусейнов и Кямран Хаппаев.

Они попробовали свои силы в весовой категории 61 кг среди спортсменов до 15 лет.

Абдулгусейн занял 6-е место в итоговом рейтинге с суммой 207 кг (95+112).

Хаппаев выступил успешнее. Наш спортсмен в рывке поднял 102 кг и стал победителем чемпионата Европы.

Он достиг того же результата в толчке. Спортсмен, поднявший 125 кг, вновь завоевал золотую медаль, опередив своих конкурентов.
С общим весом 227 кг (102+125) Кямран превзошел всех своих конкурентов и поднялся на вершину пьедестала почета.

Отметим, что в чемпионате Европы, который завершится 24 июня, приняли участие 415 (198 девушек + 217 юношей) спортсменов из 38 стран. Ранее представитель нашей сборной Нурай Абилова (до 15 лет, 40 кг) завоевала серебряную медаль в рывке.

İdman.biz

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