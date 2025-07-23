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"Пляжники" определили полуфиналистов чемпионата Азербайджана - ФОТО

Волейбол
Новости
23 Июля 2025 20:46
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"Пляжники" определили полуфиналистов чемпионата Азербайджана - ФОТО

В Спортивном водном центре Баку продолжается чемпионат Азербайджана по пляжному волейболу среди мужчин и женщин. В третий день соревнований были сыграны 11 матчей, по итогам которых стали известны участники полуфиналов, сообщает İdman.biz.

В турнире принимают участие 12 женских и 11 мужских клубов. Согласно регламенту, каждый клуб должен был выставить как минимум две команды, в составе которых — спортсмены в возрасте от 18 лет. Чемпионат проходит по правилам Европейской конфедерации волейбола. Команды, потерпевшие два поражения, прекращают участие в турнире. Финальные матчи и церемония закрытия состоятся 25 июля.

Победители соревнований получат право представить Азербайджан на клубном чемпионате Европы по пляжному волейболу.

Полуфинальные матчи (24 июля):

Женщины:
«Азеррейл-1» – «Национальная академия авиации»
«Азеррейл-2» – «Милли-2»

Мужчины:
«Хыласэдеджи-2» – «Муров Аз Терминал-4»
«Азеррейл-1» – «Азеррейл-2»

İdman.biz

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