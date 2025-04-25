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Первое испытание в Испании

Волейбол
Новости
25 Апреля 2025 10:53
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Первое испытание в Испании

Сборная Азербайджана по волейболу U-16 проведет свой очередной матч.

İdman.biz сообщает, что наша команда начнет борьбу во втором отборочном этапе чемпионата Европы.

Сборная, которая находится в группе B, сыграет против Эстонии в Испании, где пройдут встречи группы. Игра начнется в 19:00 по бакинскому времени.

Отметим, что завтра наша команда встретится с Испанией, а на следующий день - с Австрией.

Второй отборочный этап чемпионата Европы
Группа B, первый тур
25 апреля
19:00. Азербайджан – Эстония
Спортивный павильон Луго

İdman.biz

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