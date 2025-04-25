Первое испытание в Испании

Сборная Азербайджана по волейболу U-16 проведет свой очередной матч.
İdman.biz сообщает, что наша команда начнет борьбу во втором отборочном этапе чемпионата Европы.
Сборная, которая находится в группе B, сыграет против Эстонии в Испании, где пройдут встречи группы. Игра начнется в 19:00 по бакинскому времени.
Отметим, что завтра наша команда встретится с Испанией, а на следующий день - с Австрией.
Второй отборочный этап чемпионата Европы
Группа B, первый тур
25 апреля
19:00. Азербайджан – Эстония
Спортивный павильон Луго
İdman.biz