Первое испытание в Испании

Сборная Азербайджана по волейболу U-16 проведет свой очередной матч.

İdman.biz сообщает, что наша команда начнет борьбу во втором отборочном этапе чемпионата Европы.

Сборная, которая находится в группе B, сыграет против Эстонии в Испании, где пройдут встречи группы. Игра начнется в 19:00 по бакинскому времени.

Отметим, что завтра наша команда встретится с Испанией, а на следующий день - с Австрией.

Второй отборочный этап чемпионата Европы

Группа B, первый тур

25 апреля

19:00. Азербайджан – Эстония

Спортивный павильон Луго

İdman.biz