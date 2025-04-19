"Гянджа" сыграет с "Национальной Академией Авиации"

Сегодня стартует борьба за медали Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женских команд.
İdman.biz сообщает, что в первый день решающего этапа состоится один матч.
В первом поединке сойдутся команды «Гянджа» и «Национальная Академия Авиации», претендующие на бронзовую медаль. Матч пройдет в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта.
Высшая лига (женщины)
Матч за третье место, первая игра
19 апреля
15:00. «Гянджа» - «Национальная Академия Авиации»
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
Отметим, что второй матч между командами состоится завтра.
İdman.biz