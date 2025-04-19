"Гянджа" сыграет с "Национальной Академией Авиации"

Сегодня стартует борьба за медали Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женских команд.

İdman.biz сообщает, что в первый день решающего этапа состоится один матч.

В первом поединке сойдутся команды «Гянджа» и «Национальная Академия Авиации», претендующие на бронзовую медаль. Матч пройдет в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта.

Высшая лига (женщины)

Матч за третье место, первая игра

19 апреля

15:00. «Гянджа» - «Национальная Академия Авиации»

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

Отметим, что второй матч между командами состоится завтра.

İdman.biz