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"Гянджа" сыграет с "Национальной Академией Авиации"

Волейбол
Новости
19 Апреля 2025 09:58
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"Гянджа" сыграет с "Национальной Академией Авиации"

Сегодня стартует борьба за медали Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женских команд.

İdman.biz сообщает, что в первый день решающего этапа состоится один матч.

В первом поединке сойдутся команды «Гянджа» и «Национальная Академия Авиации», претендующие на бронзовую медаль. Матч пройдет в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта.

Высшая лига (женщины)
Матч за третье место, первая игра
19 апреля
15:00. «Гянджа» - «Национальная Академия Авиации»
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

Отметим, что второй матч между командами состоится завтра.

İdman.biz

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