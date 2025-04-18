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"Нефтчи" и "Хиласэдиджи" мечтают о реванше

Волейбол
Новости
18 Апреля 2025 10:20
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"Нефтчи" и "Хиласэдиджи" мечтают о реванше

Сегодня завершится Высшая лига Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

İdman.biz сообщает, что вторые игры пройдут в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта.

Первый финалист определится в матче между «Хиласэдиджи» и «Азеррейл». В другой встрече «Нефтчи» попытается взять реванш у «Муров Аз Терминала».

Обратите внимание, что этот этап продлится до двух побед. Если после двух игр стороны одержат по одной победе (и при равенстве очков), победитель финала определится в Золотом сете.

Высшая лига (мужчины)
Вторые игры
18 апреля
15:00. «Хиласэдиджи» - «Азеррейл»
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
Первая игра – 0:3

17:00 «Нефтчи» - «Муров Аз Терминал»
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
Первая игра – 0:3

İdman.biz

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