Кенан Аллахвердиев: "Наша цель - стать чемпионом"

«Это была непростая игра».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил волейболист команды «Муров Аз Терминал» Кенан Аллахвердиев.

Он прокомментировал победу над «Нефтчи» в первом матче полуфинальной стадии Высшей лиги. Либеро, сделавший заявление для пресс-службы Федерации волейбола Азербайджана, сказал, что, хотя они и победили с сухим счетом, игра была совсем не простой:

«Матч прошел так, как мы и ожидали. Он был даже сложнее, чем я ожидал. Учитывая, что игра была встречей плей-офф, это нормально. В плей-офф мы снова встретимся с «Нефтчи». После этого у нас останется три шага. Наша цель - стать чемпионом».

Отметим, что «Муров Аз Терминал» обыграл «Нефтчи» со счетом 3:0. Вторая игра состоится 18 апреля.

İdman.biz