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"Абшерон" против "Гянджи"

Волейбол
Новости
15 Апреля 2025 09:29
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"Абшерон" против "Гянджи"

Сегодня начнутся полуфиналы Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женских команд.

İdman.biz сообщает, что первые игры пройдут в Центре волейбола министерства молодежи и спорта.

В первом матче дня «Абшерон» сыграет с «Гянджой». Затем поединок проведут «Национальная Академия Авиации» и «Азеррейл».

Отметим, что вторые игры состоятся 17 апреля.

Высшая лига (женщины)
Полуфиналы, первые игры
15 апреля
15:00. «Абшерон» - «Гянджа»
Центр волейбола министерства молодежи и спорта

17:00 «Национальная Академия Авиации» - «Азеррейл»
Центр волейбола министерства молодежи и спорта

İdman.biz

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