"Абшерон" против "Гянджи"

Сегодня начнутся полуфиналы Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женских команд.
İdman.biz сообщает, что первые игры пройдут в Центре волейбола министерства молодежи и спорта.
В первом матче дня «Абшерон» сыграет с «Гянджой». Затем поединок проведут «Национальная Академия Авиации» и «Азеррейл».
Отметим, что вторые игры состоятся 17 апреля.
Высшая лига (женщины)
Полуфиналы, первые игры
15 апреля
15:00. «Абшерон» - «Гянджа»
Центр волейбола министерства молодежи и спорта
17:00 «Национальная Академия Авиации» - «Азеррейл»
Центр волейбола министерства молодежи и спорта
İdman.biz