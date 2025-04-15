"Абшерон" против "Гянджи"

Сегодня начнутся полуфиналы Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женских команд.

İdman.biz сообщает, что первые игры пройдут в Центре волейбола министерства молодежи и спорта.

В первом матче дня «Абшерон» сыграет с «Гянджой». Затем поединок проведут «Национальная Академия Авиации» и «Азеррейл».

Отметим, что вторые игры состоятся 17 апреля.

Высшая лига (женщины)

Полуфиналы, первые игры

15 апреля

15:00. «Абшерон» - «Гянджа»

Центр волейбола министерства молодежи и спорта

17:00 «Национальная Академия Авиации» - «Азеррейл»

Центр волейбола министерства молодежи и спорта

İdman.biz