Рагимова - самая эффективная в атаке в бразильской лиге

Волейболистка сборной Азербайджана Полина Рагимова в соответствии с текущей статистикой является самой эффективной нападающей бразильской лиги.

Как передает İdman.biz, на данный момент игрок «Осаско» возглавляет список голеадоров чемпионата. В минувшем туре она набрала 20 очков в победном матче против «Абель Мода Воллей» (3:0).

Согласно показателям, отражающим процентное соотношение успешных атак, Полина находится на первом месте с показателем в 63 процента. Следом идет нападающая «Бразилиа Воллей» Ливия (61%), а замыкает первую тройку Лусия из «Баруэри» Лусинта (61%).

После шести туров «Осаско» идет на втором месте в регулярном чемпионате, отставая на 4 очка от «Прайи».

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