5 Сентября 2024
RU

"Гянджа" усилилась бразильянкой

Волейбол
Новости
5 Сентября 2024 12:14
18
"Гянджа" усилилась бразильянкой

«Гянджа» усилилась бразильской волейболисткой Каролиной Феррейрой Перотто.

Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба клуба.

Каролина Феррейра Перотто, которая прошлый сезон провела в шведской команде «Хайтл Хальмстад», защищала честь «Эсперанс Спортив» в и CSS Тунисе, «Чирколо» в Перу. Она также выступала в командах «Brasilia Volei», UPIS, «Pinheiros» и «ADC Bradesco» в своей стране.

Отметим, что это уже четвертый трансфер легионера регионального клуба. До этого они добавили в свою команду россиянку Марию Тушову, Анастасию Атепалину и тайку Тичака Бунлерти.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Айшан начала подготовку к сезону
13:31
Волейбол

Айшан начала подготовку к сезону

Для лучшего клуба Венгрии сезон по традиции будет насыщенным - команду ждет Лига чемпионов
Тренировки отборочного характера в Сумгаите - ФОТО
10:40
Волейбол

Тренировки отборочного характера в Сумгаите - ФОТО

В тренировке приняли участие 15 спортсменов
"Гянджа" усилилась
4 Сентября 17:15
Волейбол

"Гянджа" усилилась

Информацию об этом распространила пресс-служба клуба
В Нахчыване стартовал волейбольный турнир - ФОТО
4 Сентября 15:24
Волейбол

В Нахчыване стартовал волейбольный турнир - ФОТО

Финальные игры и игры за третье место пройдут 7 сентября, в последний день турнира
Белорусская волейболистка возвращается в Азербайджан
4 Сентября 13:04
Волейбол

Белорусская волейболистка возвращается в Азербайджан

Блокирующая, которая в свое время провела три сезона в "Локомотиве" (сезоны 2009/10-2013/14), вновь сыграет в национальном первенстве
"Гянджа" приступила к тренировкам
4 Сентября 09:00
Волейбол

"Гянджа" приступила к тренировкам

Команда тренируется в недавно сданном в эксплуатацию Гянджинском Дворце спорта.

Самое читаемое

Париж-2024: Установив новый мировой рекорд, Ламия Велиева завоевала золото на Паралимпийских играх в Париже - ФОТО
3 Сентября 22:21
Париж-2024

Париж-2024: Установив новый мировой рекорд, Ламия Велиева завоевала золото на Паралимпийских играх в Париже - ФОТО

Наша паралимпийка стала чемпионом с результатом 11,76 секунд

Париж-2024: Роман Салей завоевал бронзу - ФОТО
4 Сентября 19:52
Париж-2024

Париж-2024: Роман Салей завоевал бронзу - ФОТО

Наш спортсмен, выступивший в категории S12, добился успешного результата на соревнованиях по плаванию вольным стилем на 100 метров
Сборная Азербайджана впервые может выйти в лигу B - АНАЛИТИКА
3 Сентября 18:03
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана впервые может выйти в лигу B - АНАЛИТИКА

На этот раз шанс подняться в лигу получат и занявшие вторые места в группе
ЧМ: Самедов в финале, три шанса на бронзу
2 Сентября 21:34
Борьба

ЧМ: Самедов в финале, три шанса на бронзу

Сегодня в испанском Понтеведре стартовал чемпионат мира (ЧМ) по борьбе U-20