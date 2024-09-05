"Гянджа" усилилась бразильянкой

«Гянджа» усилилась бразильской волейболисткой Каролиной Феррейрой Перотто.

Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба клуба.

Каролина Феррейра Перотто, которая прошлый сезон провела в шведской команде «Хайтл Хальмстад», защищала честь «Эсперанс Спортив» в и CSS Тунисе, «Чирколо» в Перу. Она также выступала в командах «Brasilia Volei», UPIS, «Pinheiros» и «ADC Bradesco» в своей стране.

Отметим, что это уже четвертый трансфер легионера регионального клуба. До этого они добавили в свою команду россиянку Марию Тушову, Анастасию Атепалину и тайку Тичака Бунлерти.

İdman.biz