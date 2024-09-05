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Тренировки отборочного характера в Сумгаите - ФОТО

Волейбол
Новости
5 Сентября 2024 10:40
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Тренировки отборочного характера в Сумгаите - ФОТО

В городе Сумгаит прошли тренировки отборочного характера по формированию национальных сборных по волейболу среди юношей 2010-2011 и 2012 годов рождения.

Как сообщает İdman.biz, 3 и 4 сентября в Сумгаитском Олимпийском спортивном комплексе главный тренер юношеской и молодежной сборных по волейболу Джахангир Сейед Аббаси провел тренировки отборочного характера.

В тренировке приняли участие 15 спортсменов. Были зарегистрированы волейболисты, отличившиеся и соответствующие определенным критериям на тренировках, в которых приняли участие волейболисты 2010-2011 и 2012 годов рождения Сумгайытского РВК, а также близлежащих регионов, входящих в РВК.

Отметим, что основной целью данных отборов является формирование национальных сборных из волейболистов 2010-2011 и 2012 годов рождения. Подобные отборочные мероприятия будут проводиться и в других регионах.

İdman.biz

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