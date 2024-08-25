Соперники сборной Азербайджана встретятся в Бельгии

Несмотря на то, что мужская сборная Азербайджана по волейболу завершила первый круг отборочного турнира чемпионата Европы-2026, ее соперникам по группе предстоит провести один матч.

Как передает İdman.biz, после домашнего поражения от Бельгии (0:3), подопечные Фарида Джалалова возобновят квалификацию лишь летом следующего года. Тогда как бельгийцам еще предстоит встреча с Австрией, которой наша команда уступила в первом туре на выезде (0:3).

Матч Бельгия - Австрия 28 августа определит единоличного лидера группы. В активе обеих сборных по три очка.

İdman.biz