Последнюю путевку завоевали Нидерланды

Объявлены все участницы женского волейбольного турнира на летних Олимпийских играх-2024 в Париже.

Как сообщает İdman.biz, последнюю лицензию получили Нидерланды.

«Оранжевые» добились этого, попав в первую восьмёрку Лиги наций. Решающую игру команда выиграла у Южной Кореи со счетом 3:1. На Олимпиаде в трех группах будут соревноваться 12 команд. В 1/4 финала пройдут команды, занявшие первые места в группах, и 2 сборные с лучшими показателями на 3-м месте.

Все участники Олимпиады Париж-2024: Франция, Турция, Бразилия, Сербия, США, Доминиканская Республика, Польша, Италия, Китай, Япония, Кения, Нидерланды

Отметим, что обладатель титула олимпийского чемпиона будет объявлен 11 августа.

İdman.biz