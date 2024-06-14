Еврокубковый дэд-лайн приближается

На следующей неделе завершается дэд-лайн подачи заявок на участие в волейбольных еврокубках.

Как передает İdman.biz, до 21 июня все команды, получившие право сыграть на международной арене, должны подтвердить свое участие. После этого будут сформированы сеянные и несеянные команды с учетом предстоящей жеребьевки.

В новом сезоне по традиции пройдет розыгрыш в трех еврокубках: Лиге чемпионов, Кубке ЕКВ и Кубке Челлендж.

Отметим, что чемпионами Азербайджана как среди мужских, так и женских команд, стали клубы «Азеррейл».

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