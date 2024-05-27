27 Мая 2024
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Волейболистки на сборе в Гахе

Волейбол
Новости
27 Мая 2024 13:33
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Волейболистки на сборе в Гахе

Стартовал тренировочный сбор для юных волейболисток.

Как сообщает İdman.biz, в тренировках, организованных в Гахском ОCК, принимают участие спортсменки Огузского регионального волейбольного клуба (РВК) 2012-2014 годов рождения.

Тренировки под руководством Шахина Чатма, руководителя юниорской и молодежной сборных, продлятся 3 дня. Здесь два раза в день для спортсменок будут проводиться как физические, так и технические упражнения. Также будет предоставлена подробная информация о правилах игры в волейбол.

Отметим, что подобные сборы с участием опытных тренеров будут организованы и в других РВК.

İdman.biz

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