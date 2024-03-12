Член мужской сборной Азербайджана по волейболу Роман Гурский завоевал серебряную медаль Кубка Венгрии.

İdman.biz сообщает, что VRCK, за который выступает волейболист, проиграл в финале «Капошвару».

«Капошвар» выиграл матч со счетом 3:2. Гурский поделился впечатлениями о финальном матче:

«В Кубке Венгрии мы заняли второе место. В финале мы проиграли «Капошвару» со счетом 2:3. Игра была напряженной, в последнем сете соперник выиграл со счетом 16:14. Наша команда состоит из молодёжи, но против «Капошвара», который был составлен из более опытных игроков, мы играли всеми силами. Сейчас мы готовимся к стадии плей-офф чемпионата. Постараемся завоевать медаль чемпионата».

Отметим, что VRCK, завершивший чемпионат Венгрии на 4-м месте, в плей-офф встретится с клубом MAFC. Первая игра состоится 16 марта.

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