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"Игра была напряженной"

Волейбол
Новости
12 Марта 2024 22:50
"Игра была напряженной"

Член мужской сборной Азербайджана по волейболу Роман Гурский завоевал серебряную медаль Кубка Венгрии.

İdman.biz сообщает, что VRCK, за который выступает волейболист, проиграл в финале «Капошвару».

«Капошвар» выиграл матч со счетом 3:2. Гурский поделился впечатлениями о финальном матче:

«В Кубке Венгрии мы заняли второе место. В финале мы проиграли «Капошвару» со счетом 2:3. Игра была напряженной, в последнем сете соперник выиграл со счетом 16:14. Наша команда состоит из молодёжи, но против «Капошвара», который был составлен из более опытных игроков, мы играли всеми силами. Сейчас мы готовимся к стадии плей-офф чемпионата. Постараемся завоевать медаль чемпионата».

Отметим, что VRCK, завершивший чемпионат Венгрии на 4-м месте, в плей-офф встретится с клубом MAFC. Первая игра состоится 16 марта.

İdman.biz

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