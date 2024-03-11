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Первая тренировка молодых волейболистов - ФОТО

Волейбол
Новости
11 Марта 2024 23:20
Первая тренировка молодых волейболистов - ФОТО

Джахангир Сейед Аббаси, Главный тренер юношеской и молодежной сборных Азербайджана по волейбол, провел сегодня первую тренировку для молодых волейболистов.

Как сообщает İdman.biz, в первой тренировке приняли участие около 20 спортсменов.

Волейболисты, отличившиеся на отборах, прошедших в Баку, приняли участие в тренировке, прошедшей в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта.

В дальнейшем отборы и тренировки будут проводиться постоянно в Баку и регионах.

Отметим, что по итогам выборов руководство сборной сформирует сборные в двух возрастных группах.

İdman.biz

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