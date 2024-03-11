Айшан Абдулазимова: "Первую задачу на сезон мы уже выполнили"

«Я в третий раз подряд выигрываю Кубок Венгрии в составе «Вашаша», а всего мы побеждали с командой четырежды».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила волейболистка сборной Азербайджана Айшан Абдулазимова, комментируя выигрыш трофея.

Она отметила, что в этом сезоне перед командой стояла задача выиграть Кубок и чемпионат страны.

«Первой цели мы достигли, выиграли Кубок. В финале против «Бекешчабы» была тяжелая игра, но мы сохранили преимущество до конца матча и победили. Теперь нас ожидают полуфинальные встречи в чемпионате. Цель - выйти в финал и побороться за титул», - заявила Абдулазимова.

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