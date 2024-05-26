В Пираллахи завершились соревнования по триатлону - ФОТО

В Пираллахи завершился «IronWinD 113» - очередная самая длинная гонка по триатлону на Южном Кавказе.

İdman.biz сообщает, что на международном турнире были организованы как индивидуальные, так и эстафетные (командные) соревнования.

Участники проплыли 1,9 км, проехали 90 км на велосипеде и пробежали 21,1 км.

Абсолютная категория

Женщины

1. Валентина Куркус

2. Митчелл Нэгл

3. София Кривецкая

Мужчины

1. Денис Васильев

2. Алексей Вшивцев

3. Александр Мордасов

Президент Федерации триатлона Азербайджана Фарид Фархадзаде и президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана Мадат Гулиев вручили медали победителям.

Отметим, что в турнире, организованном Министерством молодежи и спорта, Федерацией триатлона Азербайджана, компанией Baku City Ring Operating Company и Бакинским триатлонным клубом «Тритерра», приняли участие 200 спортсменов из Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, России, Беларуси, Великобритании, ОАЭ, Украины, Ирландии, Грузии.

İdman.biz