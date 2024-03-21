В Мадриде обсудили организацию чемпионата мира в Баку

Президент Федерации триатлона Азербайджана Фарид Фархадзаде встретился в Мадриде с президентом Всемирной организации триатлона Марисоль Касадо и генеральным секретарем Антонио Аримани.

Как сообщает İdman.biz, на встрече были обсуждены вопросы развития триатлона в нашей стране.

Достигнута договоренность, что в этом году международная организация проведет в нашей стране семинар для тренеров по триатлону.

Основной темой обсуждений стала организация чемпионата мира по триатлону в Баку в 2025 году.

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