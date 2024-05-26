Отберёт ли Синнер у Джоковича первое место?

В Париже на главном грунтовом турнире разыграют рекордный призовой фонд.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», грунтовый «Шлем» стартует в воскресенье, 26 мая. На нём традиционно собрались практически все сильнейшие теннисисты и теннисистки последних лет.

Единственный грунтовый «Шлем»

«Ролан Гаррос» – третий по возрасту «Шлем» после Уимблдона и US Open. Турнир впервые был проведён в 1891 году, и нынешний розыгрыш будет 123-м по счёту. В 1925-м соревнования получили статус международных. С 1928 года турнир проводится в своей нынешней локации – на кортах теннисного стадиона «Ролан Гаррос», названного в честь знаменитого авиатора. Стадион расположен рядом с Булонским лесом на окраине Парижа. «Ролан Гаррос» давно и прочно считается цитаделью игры на грунтовых кортах, и даже трудно представить, что до этого турнир разыгрывался в клубе «Стад Франсе» на траве.

Невообразимый рекорд Надаля

Долгие годы рекорд по количеству титулов на чемпионате Франции принадлежал местному любимцу Максу Декюжи, который первенствовал тут восемь раз в период с 1903-го по 1914-й. Но спустя век этот рекорд заметно превзошёл испанец Рафаэль Надаль, прозванный Королём грунта, — 14 титулов начиная с 2005 года. Ни у кого из теннисистов и теннисисток в истории не было даже близких цифр ни на одном из «Шлемов». Лишь австралийке Маргарет Корт у себя дома удалось выиграть 11 трофеев в одиночке. Там же в Австралии 10 раз отличился серб Новак Джокович.

В прошлом году Рафаэль Надаль не участвовал в «Ролан Гаррос» из-за травмы, а в нынешнем, похоже, он сыграет последний раз. Из-за пропуска целого года соревнований испанец откатился в рейтинге далеко за пределы сотни, а значит, мог попасть в первом же круге на любого топового теннисиста. Коварный жребий оказался довольно жесток к заслуженному ветерану, «выбрав» ему в соперники четвёртую ракетку мира, чемпиона последнего «Мастерса» в Риме Александра Зверева. Многим ещё памятна полуфинальная битва в розыгрыше-2022, когда немец с русскими корнями из-за тяжёлой травмы покинул корт на костылях. Но спустя два года именно Зверев считается фаворитом в новой встрече. Посмотрим, найдутся ли у Надаля свои козыри в этом сражении.

Самому «юному» чемпиону - 37!

Из-за доминирования Надаля на «Ролан Гаррос» за последние 19 лет титулы здесь успели «урвать» лишь считаные единицы. По разу тут первенствовали швейцарцы Роджер Федерер (2009) и Стэн Вавринка (2015), а ещё три победы на счету серба Новака Джоковича (2016, 2021, 2023). Федерер уже свою карьеру завершил, как и те теннисисты, кто побеждал в Париже до эпохи Надаля. Вот и получается, что в нынешней сетке — только три спортсмена, добивавшихся ранее на «Ролан Гаррос» побед. Вавринка вообще самый возрастной теннисист среди участников – ему 39 лет. Надаль во второй понедельник турнира отпразднует 38-й день рождения. А самому «юному» чемпиону «Ролан Гаррос» среди участников розыгрыша-2024 Новаку Джоковичу аж 37!

Супершанс для Синнера стать первой ракеткой мира

Прошлогоднему чемпиону Новаку Джоковичу предстоит защищать на турнире 2000 рейтинговых очков. А вот Янник Синнер в 2023 году заработал всего 45 баллов за поражение во втором круге. После вычета тех очков уже итальянец выйдет вперёд с преимуществом 765. А значит, Новаку, чтобы остаться лидером рейтинга, необходимо дойти как минимум до полуфинала (800 очков) при условии, что Синнер не пройдёт дальше первого круга. Если же Янник продержится в сетке до 1/4 финала, то Джоковича спасёт выход в финал. В случае если серб защитит титул, а итальянец доберётся до финала, первой ракеткой всё же станет Синнер. Сгорят по 720 очков у прошлогодних полуфиналистов Карлоса Алькараса и Александра Зверева – это даёт шансы Даниилу Медведеву, проигравшему тогда уже в первом круге, сейчас подняться на третье место рейтинга ATP, а в случае титула – даже на второе (после Синнера). Подробности – в нашей таблице.

Джокович Синнер Алькарас Зверев Медведев рейтинг на 26.5 9960 8770 7300 6305 6295 РГ-2023 -2000 -45 -720 -720 -10 остаток 7960 8725 6580 5585 6285 1-й круг 10 7970 8735 6590 5595 6295 2-й круг 50 8010 8775 6630 5635 6335 3-й круг 100 8060 8825 6680 5685 6385 4-й круг 200 8160 8925 6780 5785 6485 1/4 финала 400 8360 9125 6980 5985 6685 1/2 финала 800 8760 9525 7380 6385 7085 финал 1300 9260 10025 7880 6885 7585 титул 2000 9960 10725 8580 7585 8285

Рекордный призовой фонд

Призовой фонд «Ролан Гаррос» в очередной раз вырос и достиг отметки € 53,478 млн – что на 7,82% больше, чем в 2023-м. За одно только участие в первом круге одиночного разряда теннисисты и теннисистки получат по € 73 тыс. Финалисты заработают по € 1,2 млн, а чемпионы – по € 2,4 млн. Что тоже является рекордом турнира за всё время.

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