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Эльнур Аманов: "Чемпионат страны U-21 был очень полезен для наших спортсменов"

Тхэквондо
Новости
4 Апреля 2025 14:33
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Эльнур Аманов: "Чемпионат страны U-21 был очень полезен для наших спортсменов"

«Чемпионат страны U-21 был очень полезен для наших спортсменов».

Об этом İdman.biz заявил главный тренер молодежной сборной Азербайджана по тхэквондо U-21 Эльнур Аманов.

Он поделился своими мыслями о национальном чемпионате по тхэквондо U-21. По словам главного тренера, Федерация тхэквондо Азербайджана за последние годы проделала большую работу и внедрила ряд новшеств:

"Одним из таких дел является проведение впервые чемпионата страны U-21. В турнире приняли участие наши чемпионы и призеры Европы. Иногда молодым спортсменам сложно найти себя, когда они переходят в старшую возрастную группу. Некоторые из наших спортсменов поздно, некоторые - рано, но все же говорят свое веское слово на таких турнирах. Эти спортсмены проверили свои силы в возрасте 21 года".

Аманов подчеркнул, что главная цель проведения чемпионата - формирование национальной сборной в этой возрастной группе:

"Большинство победителей соревнований - наши молодые спортсмены. Как вы знаете, чемпионат мира в этой возрастной группе будет проводиться впервые. Основная цель организации данного соревнования - определить состав национальной сборной, которая будет в нем участвовать. Также наши чемпионы представят нашу страну в этой возрастной группе на Играх стран СНГ, которые пройдут в Азербайджане".

Отметим, что в двухдневных соревнованиях за первенство боролись 165 тхэквондистов (107 мужчин, 58 женщин). В целом на чемпионате страны определились победители и призеры в 16 весовых категориях.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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