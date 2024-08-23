Гашим Магомедов: "Запомните это, я стану олимпийским чемпионом" - ВИДЕО - ФОТО

В эфир вышел очередной выпуск «İdman Bizimlə».

На этот раз гостем программы стал азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов, завоевавший серебряную медаль на летних Олимпийских играх в Париже-2024.

Чемпион Европы, поднявшийся на вторую ступень пьедестала почета в весовой категории 58 кг, поделился впечатлениями о соревнованиях.

Говоря о финальном поединке, тхэквондист рассказал о недопонимании между ним и его южнокорейским соперником Парк Тэ Джуном.

Говоря о своих дальнейших целях, спортсмен заявил, что обязательно станет олимпийским чемпионом.

Представляем видеоверсию интервью:

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