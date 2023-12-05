Азербайджанские тхэквондисты выступят на чемпионате Европы

7 декабря в столице Румынии Бухаресте стартует чемпионат Европы среди тхэквондистов до 21 года.

Как сообщает İdman.biz, в трехдневных соревнованиях примет участие и сборная Азербайджана.

Под руководством главного тренера мужской сборной Мамеда Абдуллаева и старшего тренера Захида Мамедова в турнире примут участие Сейяд Дадашов, Хидир Мамедов (оба 54 кг), Рахид Велиев (58 кг), Парвиз Искандеров (63 кг), Вагиф Гаджиев (68 кг), Ниджат Исмаилзаде (74 кг) и Эльтадж Гафаров (80 кг).

Под руководством главного тренера женской сборной Пак Сун Ми в континентальном первенстве примут участие Земфира Гасанзаде (46 кг), Марьям Мамедова (49 кг), Самаррух Османова, Саида Алиева (обе 53 кг), Лейла Баширова (57 кг) и Фатима Меджидова (62 кг).

Команду возглавит вице-президент Федерации тхэквондо Азербайджана Ниямеддин Пашаев.

Наш судья международного класса Айгюль Абдуллаева будет судить на чемпионате Европы.

Отметим, что наша команда сегодня отбыла на соревнования.

İdman.biz