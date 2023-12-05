5 Декабря 2023
RU

Азербайджанские тхэквондисты выступят на чемпионате Европы

Тхэквондо
Новости
5 Декабря 2023 14:34
Азербайджанские тхэквондисты выступят на чемпионате Европы

7 декабря в столице Румынии Бухаресте стартует чемпионат Европы среди тхэквондистов до 21 года.

Как сообщает İdman.biz, в трехдневных соревнованиях примет участие и сборная Азербайджана.

Под руководством главного тренера мужской сборной Мамеда Абдуллаева и старшего тренера Захида Мамедова в турнире примут участие Сейяд Дадашов, Хидир Мамедов (оба 54 кг), Рахид Велиев (58 кг), Парвиз Искандеров (63 кг), Вагиф Гаджиев (68 кг), Ниджат Исмаилзаде (74 кг) и Эльтадж Гафаров (80 кг).

Под руководством главного тренера женской сборной Пак Сун Ми в континентальном первенстве примут участие Земфира Гасанзаде (46 кг), Марьям Мамедова (49 кг), Самаррух Османова, Саида Алиева (обе 53 кг), Лейла Баширова (57 кг) и Фатима Меджидова (62 кг).

Команду возглавит вице-президент Федерации тхэквондо Азербайджана Ниямеддин Пашаев.

Наш судья международного класса Айгюль Абдуллаева будет судить на чемпионате Европы.

Отметим, что наша команда сегодня отбыла на соревнования.

İdman.biz

Новости по теме

Азербайджан - на Гала-вечере Всемирного тхэквондо - ФОТО
4 Декабря 15:46
Тхэквондо

Азербайджан - на Гала-вечере Всемирного тхэквондо - ФОТО

Представители Федерации тхэквондо Азербайджана приняли участие в Гала-вечере Всемирного тхэквондо в Манчестере
Герои бакинского ЧМ признаны лучшими в уходящем году - ФОТО
4 Декабря 10:55
Тхэквондо

Герои бакинского ЧМ признаны лучшими в уходящем году - ФОТО

В Манчестере состоялся Гала-вечер Мирового тхэквондо, где были отмечены лучшие в уходящем году
Халилов завоевал бронзу на финальном турнире Гран-При
2 Декабря 10:54
Тхэквондо

Халилов завоевал бронзу на финальном турнире Гран-При

На соревновании команда была представлена тремя спортсменами, но Сабир Зейналов (58 кг) и Абульфаз Абузарли (80 кг) не смогли побороться за место на пьедестале
На днях определятся первые обладатели олимпийских лицензий в тхэквондо
30 Ноября 17:24
Тхэквондо

На днях определятся первые обладатели олимпийских лицензий в тхэквондо

В нынешнем сезоне первые обладатели вакансий определятся после результатов финального турнира Гран-При в Манчестере (2-3 декабря) в соотвествии с мировым рейтингом
Паралимпийцев позвал Манчестер
29 Ноября 11:36
Тхэквондо

Паралимпийцев позвал Манчестер

Под руководством главного тренера Фарида Тагизаде в Англии выступят Сабир Зейналов (58 кг), Имамеддин Халилов (70 кг) и Абульфаз Абузарли (80 кг)
Золотой дубль тхэквондистов в Сараево
28 Ноября 12:29
Тхэквондо

Золотой дубль тхэквондистов в Сараево

Команда Азербайджана по тхэквондо завоевала две золотые награды на турнире "Balkan Cup", прошедшем в Сараево

Самое читаемое

"Сабах" победил в гостях, "Нефтчи" прервал серию неудач - ВИДЕО
3 Декабря 18:59
Азербайджанский футбол

"Сабах" победил в гостях, "Нефтчи" прервал серию неудач - ВИДЕО

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана состоялись две игры
В Болгарии прошел Конгресс Европейской гимнастики
2 Декабря 21:08
Гимнастика

В Болгарии прошел Конгресс Европейской гимнастики

1-2 декабря в столице Болгарии Софии прошел Конгресс Европейской гимнастики
Зелим Коцоев выиграл бронзу "Большого шлема"
3 Декабря 13:05
Дзюдо

Зелим Коцоев выиграл бронзу "Большого шлема"

Команда Азербайджана по дзюдо завершила заключительный день "Большого шлема" с одной бронзовой наградой
Фарид Гаибов удостоился специальной награды и медали на Конгрессе Европейской гимнастики - ФОТО
4 Декабря 15:22
Гимнастика

Фарид Гаибов удостоился специальной награды и медали на Конгрессе Европейской гимнастики - ФОТО

1-2 декабря в Софии прошел Конгресс Европейской гимнастики под руководством его президента Фарида Гаибова