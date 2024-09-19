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Фарид Гаибов встретился с исполнительным президентом Европейского союза настольного тенниса - ФОТО

Настольный теннис
Новости
19 Сентября 2024 22:08
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Фарид Гаибов встретился с исполнительным президентом Европейского союза настольного тенниса - ФОТО

19 сентября министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял исполнительного президента Европейского союза настольного тенниса Педро Мигеля Моуру.

Как сообщает İdman.biz, встретивший гостя министр проинформировал его о проделанной работе в сфере спорта и достигнутых успехах в нашей стране.

В ходе встречи обсуждалась проделанная работа в направлении развития настольного тенниса в нашей стране, его нынешнее состояние, возможности взаимного сотрудничества и другие вопросы.

На встрече присутствовали заместитель министра Мариана Василева, а также представители министерства и Федерации настольного тенниса Азербайджана.

İdman.biz

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