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Президент Федерации настольного тенниса встретился с Педро Мигелем Моурой

Настольный теннис
Новости
19 Сентября 2024 18:17
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Президент Федерации настольного тенниса встретился с Педро Мигелем Моурой

Сегодня состоялась встреча президента Федерации настольного тенниса Азербайджана (ASTF) Шахина Мустафаева и исполнительного президента Европейского союза настольного тенниса Педро Мигеля Моуры.

Как сообщает İdman.biz, в ходе встречи была представлена ​​информация о нынешнем состоянии настольного тенниса в Азербайджане, а также были обсуждены планы на будущее и возможности взаимного сотрудничества.

Говоря о важности подобных встреч, президент ASTF Шахин Мустафаев подчеркнул, что тесное сотрудничество с международной спортивной организацией внесет важный вклад в развитие настольного тенниса.

Президент ASTF отметил, что государство уделяет особое внимание развитию спорта в Азербайджане, и подчеркнул, что благодаря этой заботе достигнуты большие успехи на международных аренах и наша страна стала одним из спортивных центров мира.

Выразив благодарность за приглашение, Педро Мигель Моура высоко оценил стратегию развития и будущие перспективы настольного тенниса в Азербайджане и выразил надежду, что в ближайшем будущем в нашей стране будут организованы международные соревнования по этому виду спорта.

İdman.biz

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