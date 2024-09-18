Исполнительный президент Европейского союза настольного тенниса в Сумгаите - ФОТО

Визит исполнительного президента Европейского союза настольного тенниса Педро Мигеля Моуры в Азербайджан продолжается.

Как сообщает İdman.bzi, руководитель высшего спортивного учреждения, приехавший в нашу страну по приглашению Федерации настольного тенниса Азербайджана, посетил сегодня клуб настольного тенниса «Карабах NN» в городе Сумгаит.

Педро Моура, ознакомившийся с условиями, созданными для спортсменов, дал им свои рекомендации и пожелал успехов в карьере.

Отметим, что визит португальского специалиста в Азербайджан завершится 20 сентября.

İdman.biz