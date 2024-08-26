Онур Гулузаде возвращается из Франции с медалью

В городе Шильтигхайм Франции прошли соревнования по настольному теннису «Euro Mini Champs».

Как сообщает İdman.biz, на турнире на пьедестал почета поднялся азербайджанский спортсмен Онур Гулузаде.

Наш теннисист, выступавший среди 128 спортсменов 2011-2012 годов рождения, боролся за награду и уверенно прошел квалификационные этапы. Гулузаде, победивший француза в 1/16 финала, болгарина в 1/8 и еще одного француза в 1/4 финала, проиграл румынскому сопернику в полуфинале, но в матче за 3-е место завоевал бронзовую медаль соревнований.

Другая наша представительница на соревновании, которое еще называют Малым чемпионатом Европы, Ягмур Мамедли заняла 12-е место среди 96 участников.

İdman.biz